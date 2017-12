OL : Aulas dévoile pourquoi il veut une victoire jeudi contre l'Atalanta

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

A égalité de points avec l'Atalanta Bergame dans sa poule d'Europa League, l'Olympique Lyonnais a l'occasion de s'assurer le première place du groupe en cas de victoire en Italie. Et pour Jean-Michel Aulas, cette position n'est pas anecdotique, loin de là, car le président de l'OL a rappelé l'importance stratégique de finir en tête et pas en seconde position

« Il suffit de regarder la liste des troisièmes de la Ligue des Champions qui peuvent être reversés pour se rendre compte qu’il y a des équipes fantastiques à éviter. Être premier c’est avoir moins de chances de rencontrer les cadors dès le prochain tour et on va essayer de l'être tout en considérant qu’on joue tous les trois jours et qu’on a déjà eu un certain nombre de blessés. L’intérêt du match de jeudi est déterminant et on va tout faire pour se qualifier même si l’Atalanta est très difficile à battre sur son terrain et a des bons résultats en ce moment », a confié le président de l’Olympique Lyonnais, qui sera donc très attentif à la performance de son équipe jeudi contre l’Atalanta.