OL : Aulas dévoile pourquoi Ancelotti ne viendra pas à l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas est monté au créneau afin d'apporter un soutien franc et massif à Bruno Genesio, et pas uniquement sur OL-TV. Ce samedi, dans les colonnes du Progrès, le président de l'Olympique Lyonnais évoque de nouveau la situation de son entraîneur. Et il répond frontalement à ceux qui estiment que c'est peut-être le bon moment de faire venir un technicien étranger en la personne de Carlo Ancelotti, lequel est libre depuis son limogeage par le Bayern Munich.

Une idée que Jean-Michel Aulas repousse en se justifiant. « Leurs auteurs des messages qui me réclament d’aller chercher Carlo Ancelotti sont ceux qui me demandaient d’aller chercher Depay. Ancelotti, c’est une bonne idée dans l’absolu. Dans la pratique, son statut et sa rémunération sont incompatibles avec ceux d’un club français, à l’exception du PSG. Et je crois qu’il a déjà une destination, fait remarquer le président de l’Olympique dans le quotidien régional qui répète que Bruno Genesio n’est pas menacé. S’il est en danger ? Non, pas du tout. Tous les entraîneurs le sont, mais pas plus que s’il avait aujourd’hui 6 points en Ligue Europa et 4 de plus en championnat. Le jour où l’entraîneur n’aura plus l’envie de continuer, je n’aurai pas d’état d’âme. Je ne suis pas un doux rêveur. »