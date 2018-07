OL : Aulas dévoile le vrai secret de l'OL au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Pas un jour sans une annonce de départ ou de prolongation du côté de l'Olympique Lyonnais depuis le début de la semaine. Mais après avoir officialisé la décision prise de conserver Ferland Mendy jusqu'en 2023, avec une hausse de salaire pour récompense de cette prolongation, Jean-Michel Aulas a évoqué ce mercato commencé depuis un mois et qui pour l'instant est plutôt calme dans le sens des renforts.

Le président de l'OL assume tout ce qu'il se passe actuellement à Lyon et il explique une partie de sa stratégie lors de ce marché des transferts 2018. « On a fait un diagnostic avec Bruno (Genesio), Florian (Maurice), Gérard (Houllier) et Bernard (Lacombe) sur la saison passée, qui a été bonne, et en particulier sur les prestations de nos jeunes talents. Notre premier objectif, avant même de se renforcer, c’est de conserver notre ossature en prolongeant nos jeunes joueurs. Ça permet également d’actualiser les contrats et de les rendre heureux car chaque prolongation est accompagnée d’une évolution, ce qui est normal », a confié, sur OL-TV, Jean-Michel Aulas. Autrement dit, avant de se renforcer, l'Olympique Lyonnais va blinder ses meilleurs joueurs histoire de ne pas prendre des risques.