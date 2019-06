OL : Aulas dément pour Ndombele, personne ne le croit

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Président toujours maitre du contre-pied et de la communication, Jean-Michel Aulas a inévitablement été interrogé sur le transfert chaud qui est attendu pour ces prochains jours. Après Ferland Mendy, l’Olympique Lyonnais pourrait perdre un autre international français avec le transfert de Tanguy Ndombele, annoncé tout proche de rejoindre Tottenham pour une somme estimé à 62 ME avec 13 ME de bonus éventuels. Néanmoins, selon le dirigeant rhodanien interrogé sur RMC, la route est encore longue et rien n’est conclu, en raison d’une offre insuffisante des Spurs pour le moment.

« La 1ère proposition de Tottenham était à 45 ME. Depuis on a discuté, y a rien de fait. Je peux vous l'assurer. Mais on n’est pas pressé non plus. Y a rien de fait. Combien ça vaut ? Je ne sais pas, mais ça vaut plus de 45. On n’est pas pressé non plus. Tanguy a démontré ces qualités en équipe de France Si j’attends encore 8 jours, ça va être 80 ME… », a lancé un Jean-Michel Aulas assez sûr de lui. Mais le président n’a pas forcément convaincu tout le monde, le média Soccer Link, qui avait révélé l’accord avec Tottenham, a persisté et signé en assurant que le dirigeant lyonnais avait beau démentir, l’accord était définitivement scellé entre les deux clubs.