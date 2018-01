Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Jean-Michel Aulas, président de Lyon, après la victoire 2-1 sur le PSG : « En prenant les trois points contre la meilleure équipe du championnat, on marque les esprits. C’est une victoire particulière et importante pour nous. J’ai adoré le schéma tactique de Bruno Genesio ce soir. Nos deux buts sont extraordinaires. C’est un grand moment de football, un grand match. Car on a vu que Paris même diminué par les absences de Neymar puis Mbappé, possède un effectif redoutable. Un but au début, puis un but à la fin, cela donne un goût spécial à ce succès. Cela montre qu’on pourra dans les grandes échéances européennes, et notamment face à Villarreal, jouer dans un contexte d’efficacité à domicile. C’était un match très rugueux avec beaucoup d’intensité. On est d’autant plus heureux parce que l’OL a mérité sa victoire ».