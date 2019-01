OL : Aulas confirme son choix pour la décision de Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Suite à la victoire de l'Olympique Lyonnais contre Amiens (1-0), Jean-Michel Aulas s'est confié sur l'avenir de Bruno Genesio.

Même si son groupe peine encore et toujours à être régulier tout au long d'une saison, et notamment contre les plus petites équipes du championnat de France, Bruno Genesio réalise plus ou moins un sans-faute cette saison. Entre le huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Barça qui se profile et une solide place sur le podium en L1, le coach rhodanien est en plein dans ses objectifs. Si bien qu'il se retrouve en position de force en vue d'une prolongation de contrat, sachant que son bail actuel arrive à expiration en juin prochain. Et alors que l'osmose entre Genesio et ses joueurs ravit bien entendu Jean-Michel Aulas, le président a décidé d'avancer la date des négociations avec son entraîneur.

« La prolongation de Genesio ? Il n'y a pas d'urgence. D'une part parce qu'il faut savoir ne pas précipiter les choses. Bruno sait que j'ai beaucoup d'estime pour lui. Il faut discuter d'ici à fin mars. On ne va pas attendre évidemment la fin de saison. On aura l'occasion d'en parler. Mais la meilleure des choses, pour que tout aille dans le bon sens, c'est que l'équipe continue de faire un bon parcours. Je suis quelqu'un de superstitieux et j'ai vu que dans d'autres clubs, les signatures d'entraîneurs, en particulier dans le Midi, pouvaient engendrer parfois de moins bons résultats. Je ne voudrais surtout pas que notre équipe faiblisse. Les joueurs ont confiance en lui. Et ils lui rendent de manière très nette. On trouvera des solutions pour que Bruno n'ait pas d'angoisses, ni son staff avec lui, avant la fin de saison. Si on peut trouver le temps de signer avant, on le fera. Pour le moment, la décision n'est pas prise. On va regarder. Déjà fin mars, on aura une idée plus précise de tous les parcours », a lancé, sur L'Equipe, JMA, qui met donc la pression sur son coach pour les semaines à venir. En clair, si son OL réalise une très grande performance en Coupe d'Europe contre Barcelone, tout en poursuivant parfaitement sa route en championnat et en Coupe de France, Genesio devrait prolonger son contrat. Si non, Aulas se mettra en quête d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine.