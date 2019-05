OL : Aulas confirme le ticket Juninho-Sylvinho !

Dans : OL, Ligue 1.

Après une formidable journée pour l'Olympique Lyonnais, puisque le club a remporté la Ligue des champions féminine et a assuré sa place sur le podium pour les garçons, Jean-Michel Aulas a confirmé que Juninho avait accepté de revenir à Lyon comme directeur sportif. De même, le président de l'OL a intronisé Sylvinho comme nouvel entraîneur du club rhodanien à la place de Bruno Genesio pour la semaine prochaine.

« On est allé voir deux fois Juninho à Los Angeles, et on a son accord pour venir comme directeur sportif. On doit encore régler encore quelques modalités administratives, mais il viendra car quand Juni donne son accord à son président il tient parole. Il va arriver très vite et je le remercie du fond du coeur (...) La réaction des virages m’a fait chaud au coeur ce samedi soir quand son nom a été scandé. Il avait le choix des armes et c’est lui qui a choisi l’entraîneur. J’ai rencontré Sylvinho et il nous a aussi donné son accord. Sylvinho, c’est la classe, c’est un joueur qui a été managé par Wenger, Mancini, Guardiala, il a tiré des choses de cette expérience. Il a fallu le convaincre et on a réussi », s'est réjoui, sur Canal+, Jean-Michel Aulas, qui a précisé que l'analyste vidéo de l'équipe du Brésil était également en route vers l'Olympique Lyonnais.