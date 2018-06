OL : Aulas compte les Lyonnais en Bleu, et rajoute Benzema

Dans : OL, Equipe de France.

Ce samedi, l’équipe de France terminera sa préparation au Mondial avec un dernier match amical, face aux Etats-Unis.

Et à Lyon, plusieurs joueurs de Didier Deschamps ne seront pas trop dépaysés. Si certains Bleus ont découvert l’enceinte de Décines lors de l’Euro 2016 et notamment ce match couperet compliqué face à l’Irlande, le club rhodanien continue de fournir régulièrement des joueurs à l’équipe de France. Malgré les absences d’éléments comme Benzema ou Lacazette, Jean-Michel Aulas s’est félicité d’être l’un des viviers des Bleus grâce à l’excellence difficilement contestable de son centre de formation.

« L'Academy est l'une des bases du football à l'OL. Elle nous permet de former des joueurs de très grande valeur. C'est vrai que la représentation des joueurs en équipe de France A est importante. On en avait également six en Espoirs lors du dernier match. C'est une tradition qui permet de compléter, avec l'équipe féminine, les valeurs que nous essayons de développer. C'est une émotion intense, parce qu'on revoit des joueurs formés. On pourrait rajouter Karim Benzema, donc il y a beaucoup de bonnes choses qui se font à Lyon. On en est très fier », a expliqué le président de l’OL, qui profite de ce match « à domicile » pour des joueurs comme Fékir, Tolisso ou Umtiti pour se passer un peu de pommade. Pour la présence de Karim Benzema en Bleu, il faudra toutefois repasser. Ou pas...