OL : Aulas colle une pression maximale sur ce seul match !

Dans : OL, Ligue 1, SMC.

Une fois la trêve internationale terminée, l'Olympique Lyonnais reprendra le chemin de la compétition par un déplacement à Caen où l'OL a parfois perdu ses illusions. Il y a quelques saisons, Lyon avait perdu tout espoir de dépasser le PSG dans la course au titre en prenant une gifle à D'Ornano. Et l'an passé, le club rhodanien avait vécu une énorme déception en se faisant sortir en quart de finale de la Coupe de France par une formation normande pourtant à la dérive. Alors, Jean-Michel Aulas est très clair, pour stopper les critiques et se lancer de la meilleure des manières dans ce mois de septembre déjà crucial, il faudra gagner à Caen.

« Reprendre par ce match à Caen sera terriblement important compte tenu de tout ce qui s’est passé ces derniers temps. On va se projeter sur Manchester City puis Marseille, et c’est ce qui est formidable à l’OL, on a toujours des grands matches, Et on est en général toujours présent. Cela nous arrive de passer au travers contre des moins forts et c’est ce que nous allons essayer de rectifier », prévient, dans le Progrès, le président de l'Olympique Lyonnais. Du côté de Caen, qui reste sur une victoire à Dijon, nul doute qu'on aura le désir de perpétuer la tradition...