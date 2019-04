OL : Aulas colle une droite à L'Equipe...et devinez pourquoi ?

Dans : OL, Ligue 1.

Plutôt discret depuis une semaine sur les réseaux sociaux, et l'annonce du départ en fin de saison de Bruno Genesio, Jean-Michel Aulas a profité de la victoire de l'Olympique Lyonnais vendredi contre Angers pour sortir de son mutisme sur Twitter et devinez pourquoi ? Pour coller un bon tacle à L'Equipe, avec qui le président de l'OL a une relation variant de l'amour à la haine et cela en l'espace de quelques jours. Réagissant à un article du quotidien sportif consacré à l'ambiance au Groupama Stadium lors de la réception du SCO, Jean-Michel Aulas a été fidèle à lui-même et n'a pas fait dans la dentelle.

Car pour le patron de l'Olympique Lyonnais, le média sportif fait tout pour déstabiliser le club rhodanien. « A L’equipe la ligne éditoriale à l’encontre de l’OL est pathétique. L’équipe n’a de cesse de dénoncer les tares de l’OL qui est 3ème de Ligue 1 et les journalistes sont obligés de dauber! », balance un Jean-Michel Aulas très agacé par cette situation, ce qui ne l'empêchera évidemment pas d'accorder dans les prochains jours une interview à L'Equipe comme bien souvent après ces coups de chaud.