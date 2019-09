OL : Aulas colle un vilain coup de pression à Sylvinho !

Dans : OL, Ligue 1.

Battu par le Paris Saint-Germain dimanche soir en clôture de la 6e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais est à l’arrêt.

Cela fait désormais cinq matchs consécutifs toutes compétitions confondues sans victoire pour les Gones. Une anomalie aux yeux de Jean-Michel Aulas, présent à Milan pour la cérémonie FIFA The Best ce lundi soir. Interrogé par RMC, le patron de l’OL, silencieux depuis l’arrivée de Juninho, a profité de cet événement pour mettre un petit coup de pression à son entraîneur Sylvinho. Comme il sait si bien le faire…

« Nous sommes dans le creux de la vague, peut-être car nous manquons un peu d’expérience. Mais ceci étant, il va falloir se poser les questions qu’il convient pour ne pas prendre trop de retard car nous avons mal débuté, aussi bien en championnat qu’en Ligue des Champions. La confiance en Juninho et Sylvinho est totale… mais elle n’exclue pas le contrôle. Nous allons essayer de mettre un certain nombre de choses complémentaires autour de ce qui a été bien initié. Sylvinho et Juninho ont ma confiance mais il faut des résultats, c’est la loi du foot » a indiqué le président de l’Olympique Lyonnais. Pas certain que son entraîneur apprécie réellement le message.