OL : Aulas chouchoute ses actionnaires, ils le méritent bien

Dans : OL, Mercato.

L’Olympique Lyonnais multiplie les opérations pour mettre en avant ses fidèles, que ce soit ses supporters, ses abonnés ou ses actionnaires.

Après l’Allée des Légendes, le club rhodanien a annoncé qu’il allait ouvrir un club des actionnaires. Cela permettra à n’importe quel porteur d’au moins une action d’OL Groupe de bénéficier de petits avantages. Il s’agit notamment de la réception des communiqués de presse du club et du groupe, ainsi que des bilans financiers, mais également de bénéficier d’une adresse email dédiée et de pouvoir récupérer des invitations pour aller voir les matchs de l’OL. Bien évidemment, si l’entrée au groupe est gratuite pour tous ceux qui possèdent une action, les éventuelles invitations se feront sous conditions, notamment en ce qui concerne les stocks disponibles pour certains matchs, et également le nombre d’actions possédées.

« Je suis très heureux de la création du Club Actionnaires de l'Olympique Lyonnais. Il va nous permettre d'accroître le lien avec nos actionnaires fidèles qui, pour beaucoup d'entre eux, nous accompagnent depuis de nombreuses années », a expliqué Jean-Michel Aulas, qui sait que certains fidèles sont là depuis la première heure, c’est à dire l’entrée en bourse en 2007 quand l’action valait 24 euros. Elle en vaut désormais 3.