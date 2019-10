OL : Aulas choisit Garcia « le chouineur », Riolo l'atomise

Dans : OL, Ligue 1.

Lundi soir, c’est à la surprise générale que l’Olympique Lyonnais a opté pour Rudi Garcia afin de succéder à Sylvinho.

Clairement, le profil de l’ancien coach de Marseille ne fait pas l’unanimité auprès des supporters, lesquels sont nombreux à manifester leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Rien de bien surprenant pour Daniel Riolo. Sur son blog, le journaliste de RMC est revenu sur ce choix de Jean-Michel Aulas et de Juninho. Pour lui, aucun doute : l’OL s’est totalement trompé en misant sur l’ex manager de l’AS Roma.

« Garcia le marseillais, le chouineur, l’homme au bilan abominable en Ligue des champions. Le coach qui a passé tout son temps à l’OM à baver sur l’OL ! Epuisés après des jours de vaine réflexion, il fallait trouver la "moins pire" des solutions. L’opinion n’a pas du tout aimé l’idée Garcia. Mais Blanc hors service puis Gourvennec, de toute façon, rien ne collait. Rudi Garcia à l’OL. Le foot autorise vraiment tous les délires. Et qu’on ne vienne plus jamais me dire que l’OL est un club bien géré. On nous a vendu cette salade pendant des années. Une salade bien avariée depuis quasiment dix ans maintenant » a lancé Daniel Riolo, totalement abasourdi par ce choix bizarre de l’état-major lyonnais.