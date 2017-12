OL : Aulas calmé sur le prix demandé pour ce perdu de vue

Dans : OL, Mercato.

Disparu des radars, Mapou Yanga-Mbiwa paye son inconstance et ses errements de la saison dernière. Le défenseur central s’était vu indiquer la sortie l’été dernier, mais à la surprise générale, c’est son compère Nicolas Nkoulou qui avait rejoint la Serie A, l’ancien de Montpellier devenant alors le quatrième défenseur central du groupe. Et ses rares apparitions n’ont pas du tout rassuré l’Olympique Lyonnais, qui l’incite désormais à se trouver un nouveau point de chute, surtout avec l’encombrant salaire qu’il possède. Les premiers retours sur l’international français sont plutôt positifs, puisque la Fiorentina et l’Inter Milan sont intéressés, ainsi qu’un club turc.

Mais du côté de l’Italie, la mise à prix fixée par Jean-Michel Aulas à 5 ME fait sérieusement tousser. Ainsi, TMW rappelle que l’Inter Milan est surtout intéressé par la possibilité d’un prêt, avec une option d’achat éventuelle, tandis que la Viola ne se voit clairement pas mettre autant d’argent sur l’ancien de Montpellier. Autant dire que limiter la casse sur le défenseur central acheté 8 ME en 2015 semble délicat, même si l’OL n’insistera probablement pas trop dans les négociations si une offre correcte arrive. En effet, Bruno Genesio a trouvé sa défense centrale, et a bien démontré cette saison qu’il n’avait plus confiance en Yanga-Mbiwa.