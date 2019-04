OL : Aulas bichonne les supporters, Didier Roustan se marre

Dans : OL, Ligue 1.

Accusé par l’acteur et supporter lyonnais Jérémy Lopez d’être à l’origine du mauvais climat qui s’est installé à l’OL, Jean-Michel Aulas a dégainé un communiqué surprenant sur son compte Twitter, avant de recevoir l'acteur.

Le président rhodanien, qui a terriblement baissé dans l’estime des fans de l’actuel 3e de Ligue 1, s’est montré très bienveillant à l’égard de celui qui l’a pourtant critiqué, l’invitant afin d’échanger pour lui expliquer sa vision de l’Olympique Lyonnais. « Comme vous, je suis convaincu que l'échange est indispensable et je suis impatient de vous rencontrer seul ou en compagnie des groupes de supporters » a notamment expliqué Jean-Michel Aulas, qui a tenu parole puisqu'un rendez-vous a eu lieu ce mercredi après-midi.

Un soudain changement de cap dans la communication de président des Gones, qui n’a évidemment pas échappé à Didier Roustan, également très actif sur Twitter. « JMA change de cap à 180 degrés ! Là où il envoyait paître il y a encore 8 jours tous les supporters de l'OL qui mettaient en cause les qualités de Genesio (et sur le sujet La Tribune de Lopez est féroce), il se montre plus que conciliant... Pourquoi ? car il sait qu'il a perdu » a constaté Didier Roustan, pour qui Jean-Michel Aulas est tout simplement en train de s’apercevoir qu’il a perdu le soutien des supporters… pour la première fois ou presque.