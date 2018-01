OL : Aulas avoue une étonnante défaite au mercato

Dans : OL, Mercato.

Cela ne devrait pas changer grand chose à la compétitivité de l’OL cette saison, mais le club rhodanien n’a jamais caché qu’il aimerait bien que deux de ses joueurs, Mapou Yanga-Mbiwa et Clément Grenier, changent d’air cet hiver afin de faire un peu de place.

A une semaine de la fin du marché des transferts, la partie est loin d’être gagnée, et elle serait même perdue selon Jean-Michel Aulas. Pourtant souvent optimiste dans les dossiers quand il s’adresse à la presse, le président lyonnais a confié au Progrès qu’il n’y aurait aucun départ cet hiver, car aucune action concrète n’était engagée en ce sens. Si cela se veut plutôt rassurant par rapport notamment à Maxwel Cornet qui pourrait faire l’objet d’une offre, cela semble un peu prématuré en ce qui concerne Yanga-Mbiwa et Grenier, qui ont quelques touches même s’ils ne semblent pas forcément très motivés à l’idée de changer d’air en cours de saison. Comme le quotidien régional le précise, cela pourrait bien être un petit coup de bluff de la part de JMA, et seul le verdict du 31 janvier au soir pourra permettre de le savoir.