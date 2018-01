OL : Aulas avoue que le PSG complique son grand objectif de 2018

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

En ce début du mois de janvier, Jean-Michel Aulas a présenté en vidéo ses vœux pour la nouvelle année.

Le président lyonnais a fait le tour complet de l’institution, du nouveau stade aux féminines, en passant par la formation et le départ de Joël Bats. Mais au moment de confier ses ambitions pour l’année civile qui débute, le dirigeant rhodanien a bien fait comprendre que parmi les grands objectifs qu’il s’était fixé, le retour en Ligue des Champions pour la saison prochaine trônait en très bonne place. Toutefois, JMA l’avoue, cette lutte avec Monaco et Marseille sera intense et décisive, tant le PSG écrase tout sur son passage en France et ne laisse que des miettes à ceux qui veulent participer à la C1.

« L’objectif sera bien de poursuivre sur notre lancée. On a tout ce qu’il faut pour pouvoir jouer une Coupe d’Europe dans de bonnes conditions. Il conviendra d’aller le plus loin possible en Europa League. Pour un club comme Lyon, la recherche de la qualification en Ligue des Champions sera l’un des objectifs les plus importants. Ce n’est pas facile, car on sait qu’en France il n’y a que deux équipes qui se qualifient. Et quand on a le PSG super-puissant qui vient prendre la première place de manière quasiment systématique, il ne reste plus qu’une place pour 3-4 autres équipes qui sont pratiquement du même niveau. Ce sera un combat difficile pour lequel Bruno Genesio, son staff et tous les joueurs sont bien organisés et motivés pour permettre à nos supporters de retrouver cette Ligue des Champions et les grands clubs », a assuré le président de l’OL dans ses vœux pour 2018. Un beau parcours européen et une place en Ligue des Champions, voilà qui comblerait certainement les fans lyonnais, même si ces derniers rêvent aussi de voir leur équipe retrouver une finale nationale pour se rapprocher d’un trophée.