OL : Aulas aurait bien vu 3-0 ou 4-0 pour l'OL

Dans : OL, Ligue 1, OM.

De l'avis général, l'Olympique Lyonnais s'en est bien tiré avec sa victoire 2-0 dimanche soir contre l'Olympique de Marseille. Au moment d'analyser la rencontre, Jean-Michel Aulas reconnaît que son OL a eu du mal contre l'OM, mais le président du club rhodanien estime que finalement si le score avait été plus lourd, il n'y aurait pas eu à crier au scandale.

« Les matches ne sont jamais évidents, surtout quand ce match oppose deux équipes qui jouent pour le podium et deux Olympiques qui jouent pour gagner. Cela a donné un match assez serré, mais c’est vrai qu’en première mi-temps on a tous vu que Marseille nous confisquait le ballon et avait peut-être plus d’envie. Mais petit à petit, avec le but de Nabil et celui de Mariano, on a compris que les choses pouvaient être positives pour nous, d’autant plus qu’Anthony Lopes faisait un parcours parfait. Je ne sais pas si c’est pour remercier Joël Bats, mais c’est ce qu’on s’est dit. Ce n’était pas un match avec des grandes envolées, mais quand on voit que Marseille perdait très très peu ces derniers temps, et même si Anthony a fait de beaux arrêts, on n’a pas eu l’impression d’être en danger véritablement contre cette équipe. Et on aurait pu marque un ou deux buts supplémentaires. Cela a été difficile, mais c’est une victoire qui va compter pour la suite », a expliqué Jean-Michel Aulas, visiblement soulagé par cette victoire de l'Olympique Lyonnais dans un match important.