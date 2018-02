OL : Aulas applaudit Eyraud et le défie de faire mieux que lui

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Jean-Michel Aulas a pris connaissance des propos flatteurs de Jacques-Henri Eyraud ce dimanche midi sur TF1. Et le président de l'Olympique Lyonnais a tenu, via Twitter, à réagir à ce qu'a dit son homologue de l'Olympique de Marseille. Bien évidemment, Jean-Michel Aulas a fait du Jean-Michel Aulas et s'il a félicité l'action des nouveaux dirigeants de l'OM, il a quand même rappelé que l'OL avait un bel avantage sur le plan du palmarès ces trois dernières décennies.

« Merci Jacques Henry je suis content que l'OM ait maintenant 1 investisseur de qualité (MC Court ) et un bon président( J H E ) : maintenant depuis 30 ans l' OL à gagné 41 titres ( H + F ) ce sera dur d faire mieux ! Et ce n'est pas par hazard : la stratégie (...) Jacques Henry tu es le bienvenu dans club restreint des présidents actifs , performants et respectueux du travail effectué dans le respect d'une vraie stratégie : académie, infrastructures, économie durable! », a lancé le patron de l'Olympique Lyonnais, très cordial en ce dimanche de février.

