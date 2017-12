OL : Aulas applaudit chaudement l’arbitre de TFC-OL

Dans : OL, Ligue 1, TFC.

Très remontés à l’encontre de l’arbitrage, les Toulousains sont allés très loin dans leurs critiques ce mercredi soir, Alban Lafont perdant notamment son calme en expliquant que M. Leteixer avait choisi son camp en sifflant plusieurs fois en faveur de Lyon. Bien évidemment, dans le camp d’en face, la version n’est pas la même et Jean-Michel Aulas n’est jamais bien loin lorsqu’il s’agit de donner son avis sur les hommes en noir. Le président lyonnais, qui avait félicité avant le match M. Letexier pour sa gestion du cas du but accordé puis refusé lors de Troyes-Amiens, a expliqué qu’il voyait en lui un grand arbitre pour l’avenir.

« En tout cas je confirme avant et après le match que Monsieur Letexier est un excellent arbitre, en plus il est jeune, il est moderne. C’est sûrement un très, très grand arbitre pour le futur, indépendamment du match de ce mercredi où j’ai trouvé qu’il avait bien résisté parce que la pression était très forte sur le banc de touche et dans les tribunes, donc ce n’est jamais facile pour un jeune arbitre de le faire. Et il le fait très, très bien », a livré le dirigeant rhodanien, qui encense un arbitre qui, à 28 ans, est en effet considéré comme un sifflet très prometteur dans l’hexagone, avec les bonnes décisions et une attitude plus ouverte qui passe beaucoup mieux que celle de certains de ses collègues.