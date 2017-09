OL : Aulas ajoute Twitter aux ennemis de l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Utilisateur averti de Twitter, où il a 424.000 followers, Jean-Michel Aulas connaît mieux que quiconque la puissance de ce réseau social. Mais quand certains interlocuteur profitent de Twitter pour allumer son entraîneur et servir de caution aux joueurs lorsqu'ils sont passés à côté d'un match, alors le président de l'Olympique Lyonnais se formalise.

Se confiant au Progrès sur le bashing permanent contre Bruno Genesio, le patron de l'OL met les pieds dans le plat et estime que sur Twitter il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. « Bruno Genesio est le mieux placé pour nous conduire là où on veut aller et il suscite toujours la même adhésion en interne. Ses relations avec les joueurs restent excellentes et je suis satisfait de lui même si je pense que nous devrions avoir davantage de points en championnat. Ce n’est pas Bruno Genesio qui a demandé à ses joueurs de s’écarter du mur sur le coup franc de l’Atalanta et il ne faut pas que les joueurs se retranchent derrière Twitter pour penser que ce n’est pas de leur responsabilité. Le bashing contre Bruno Genesio ? C’est une situation difficile. Mais, c’est là qu’on voit la force de l’institution. Je suis là pour le soutenir et cela me donne une volonté incroyable de montrer que l’on va réussir. Bruno est un garçon suffisamment intelligent pour ne pas se braquer sur certaines remarques et il vaut mieux croire ce que je dis plutôt que ce que peut dire sur Twitter quelqu’un qu’on ne connaît pas », précise Jean-Michel Aulas, déterminé à défendre son entraîneur, même s'il sait que cela ne calmera pas le célèbre hashtag #GenesioDemission.