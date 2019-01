OL : Aulas aime trop Genesio pour prolonger son contrat

Dans : OL, Ligue 1.

Invité de Barth Ruzza sur OL-TV, Jean-Michel Aulas a répondu aux questions parfois très franches des supporters lyonnais qui pouvaient intervenir en direct à l'antenne. Et c'était attendu, le président de l'Olympique Lyonnais a forcément été interrogé sur la possibilité qu'un changement d'entraîneur intervienne du côté de l'OL, un téléspectateur estimant que Lyon méritait un « grand entraîneur » et ne pouvait rien gagner avec Bruno Genesio.

Un avis qui a fait bondir Jean-Michel Aulas, qui a confiance en son entraîneur, mais qui ne se précipite tout de même pas pour prolonger le contrat de ce dernier, encore lié six mois avec l'OL. « Ce ne serait pas une bonne solution d’attaquer la discussion dès maintenant. Ce serait une trop forte pression par rapport aux objectifs. Mon plus grand souhait est que Bruno réussisse à l’OL. Il progresse. Il y a une grande confiance entre lui et moi. On va se mettre au travail pour que les objectifs soient atteints… Qu’est-ce qu’un grand entraîneur ? Pour moi, c’est un coach qui correspond à l’ADN et à la configuration du club. La relation avec les joueurs et celle avec les dirigeants sont deux critères primordiaux et Bruno répond à cela », a confié le patron de l'Olympique Lyonnais, qui se réserve tout de même le droit de changer d'avis d'ici l'été prochain. On n'est jamais trop prudent.