OL : Aulas aime Al-Khelaifi, mais il déteste l'argent du Qatar !

« Paris a acheté sa participation en C1 en investissant des centaines de millions chaque année. On ne peut pas le faire et c'est sain. Parfois, l'excès d'argent conduit à des décisions irrationnelles ». Interrogé par L’Equipe il y a quelques jours, Jean-Michel Aulas envoyait un joli petit tacle aux dirigeants du Paris Saint-Germain, avec une déclaration pleine de sous-entendus. Mais alors que le choc entre l’OL et le champion de France en titre approche (dimanche soir au Groupama Stadium), le président rhodanien est quelque peu revenu sur ses propos. Dans les colonnes du Figaro, il a définitivement enterré la hache de guerre avec Nasser Al-Khelaïfi, assurant qu’il n’avait aucun problème avec le PSG.

Aulas déteste le modèle économique du PSG

Même s’il n’est évidemment pas fan du modèle parisien en lui-même… « Nos rapports avec le PSG sont complètement apaisés. D’une part, parce qu’on a bien discuté avec Nasser (Al-Khelaïfi) qui est à côté de moi au board de l’ECA (Association européenne des clubs), et j’ai essayé d’expliquer que je ne luttais pas contre le PSG, je lutte contre un modèle. J’ai essayé de désolidariser le modèle des hommes. Que ce soit Nasser, quelqu’un de bien avec qui on peut discuter sans problème, Jean-Claude Blanc, qui est presque un ami et en qui j’ai une confiance absolue, ou Victoriano Melero (secrétaire général), l’homme fort du PSG, ils savent que je me battrai jusqu’au bout pour qu’il y ait une équité de traitement. En revanche, ce n’est pas une opposition fratricide d’homme ou de jalousie. Je ne suis jaloux de personne mais que je permette à l’OL d’aller chercher tous les ans, les 70 à 80 millions d’euros de la Ligue des champions, personne ne peut me le reprocher » a confié le président de l’OL, qui assure qu’il n’y a absolument aucune tension entre les deux clubs majeurs de Ligue 1. En attendant sa prochaine attaque envers le champion de France ?