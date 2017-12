OL : Aulas a raison, Genesio est un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Le temps passe vite, puisqu'à la fin de ce mois de décembre, cela fera deux ans que Bruno Genesio est sur le banc de touche de l'Olympique Lyonnais, succédant à Hubert Fournier, limogé après s'être mis une partie du vestiaire à dos. Et dimanche, Bruno Genesio dirigeait même son 100e match de l'OL, preuve qu'en deux ans le club de Jean-Michel Aulas n'a pas chômé. Cette barre symbolique permet de faire des calculs sur les performances de Bruno Genesio.

Et le moins que l'on puisse dire est que ce dernier mérite amplement toute la confiance de son président, et pas du tout le tombereau de critiques qui lui sont tombées dessus depuis 2015. Parmi les entraîneur de l'Olympique Lyonnais ayant dirigé l'équipe rhodanienne au moins cent matches, Bruno Genesio est pour le moins très bien classé. En effet, il a obtenu 55% de victoires, soit le deuxième meilleur coach derrière l'intouchable Gérard Houllier (65%) mais devant Paul Le Guen (54%) et le duo Puel-Santini (51%). Seul souci, Bruno Genesio a 28% de défaites, mais il est également celui qui a obtenu le moins de match nul (17%). Pour pondérer ces chiffres, il faut rappeler que Genesio coache l'OL en pleine période faste du PSG et de moindre mesure de Monaco. Le Guen, Puel et Santini n'ont jamais connu une telle concurrence.