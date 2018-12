OL : Aulas a enfin la preuve d'un complot arbitral anti-Lyonnais

Dans : OL, Ligue 1.

Même si son Olympique Lyonnais a pleinement profité de l'instauration de l'arbitrage vidéo en Ligue 1, Jean-Michel Aulas n'en oublie pas moins son combat.

Jean-Michel Aulas ne connaît pas la trêve des confiseurs. Habitué des sorties sur Twitter tout au long de la saison, le président du club rhodanien profite une nouvelle fois de cette pause pour régler certains de ses comptes. Depuis le dernier match de l'année de l'OL au MHSC (1-1), JMA a une dent contre la VAR et l'arbitrage de Monsieur Letexier. Sauf que selon la dernière étude de la Ligue et de la Fédération publiée par L'Equipe, Lyon a été le club le plus avantagé par l'assistance vidéo à l'arbitrage lors des 16 premières journées de championnat, avec cinq décisions favorables, pour zéro contre.

Un dossier qui ne calme pourtant pas Aulas. « Cette statistique vient bien confirmer que l’OL était manifestement trop sanctionné avant la VAR. Même sujet avec Nabil, pénalisé injustement lors du match à Montpellier », a lancé, sur Twitter, le boss de l'OL, qui reste donc particulièrement remonté contre les arbitres. Une preuve selon le dirigeant rhodanien que, sans la VAR, son club aurait été injustement pénalisé par les hommes en noir.