OL : Au cas où, le remplaçant de Fékir est déjà trouvé

Dans : OL, Mercato.

L'Olympique Lyonnais est tout de même bien obligé de préparer ses arrières si jamais Nabil Fékir devait rejoindre Liverpool cet été.

De l’aveu même du recruteur en chef Monchi, l’AS Roma a renoncé au recrutement d’Hakim Ziyech, le club de la Louve étant bien pourvu à ce poste, notamment avec le recrutement de Javier Pastore en provenance du PSG. Le milieu offensif de l’Ajax Amsterdam se cherche donc toujours une porte de sortie pour cet été, et cette situation devrait provoquer une deuxième offensive de la part de l’OL. Le club rhodanien suit depuis quelques temps déjà l’international marocain, présent au dernier Mondial. Mais le possible départ de Nabil Fékir à Liverpool permettrait aux recruteurs rhodaniens de passer à l’action dans ce dossier, affirme la presse anglaise.

Ziyech est évalué à 35 ME par le club néerlandais, ce qui a jusqu’à présent freiné les candidats à sa venue. Pour le Lion de l’Atlas, l’OL serait prêt à miser 20 ME. Une sacrée différence qui fait forcément partie des discussions que l’OL devra mener si jamais Nabil Fékir devait rejoindre Liverpool dans les prochaines semaines. Avec les poches pleines, Lyon pourrait tout de même faire un bel effort financier pour s’offrir un nouveau leader technique, le Marocain étant un joueur complet et déjà bien adapté au football européen puisqu’il a effectué toute sa formation aux Pays-Bas, même s’il est beaucoup moins buteur que ne l’est Nabil Fékir.