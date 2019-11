OL : Attaque commanditée, état de droit, Aulas accuse gravement Marseille

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas, président de l’OL, après la défaite du côté de l’OM (2-1) : « Bien sûr que le résultat est incontestable. Par contre, c’est vrai que l’image du match a donné une image déplorable du football dans son contexte de passion, mais aussi de réactions. Quand on essaie d’impressionner avant, les joueurs, les dirigeants, avec une pression qui est non contenue. Quand pendant le match, on peut citer au moins deux cas de difficultés sur le plan de l’application de la VAR… parce qu’il me semble qu’il y a une main de Sanson juste avant la main qui amène le penalty, qui change le destin du match et puis il y a la gifle de Benedetto sur Dubois, qui en fait, n’est pas du tout sifflée. Bravo à Marseille qui a su mettre une pression fantastique, d’avoir su conditionner des petits ramasseurs de balles pour qu’ils ne donnent plus les ballons, pour faire en sorte que la pression soit immense… Maintenant, ouais c’est vrai que Marseille a gagné, on ne va pas le contester, mais il y a de grosses erreurs d’arbitrage et une pression qui est trop grande, quand le car est cassé sur commande pour impressionner, voilà c’est dommage… Il y a des rendez-vous qui étaient donnés pour caillasser le car sur les réseaux sociaux. Si on n'est plus dans un état de droit qui permet au match de se dérouler dans de bonnes conditions...Mais ceci-étant, ça n’enlève rien à Marseille qui a fait un très bon match », a-t-il lancé au micro de Canal+.