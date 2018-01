OL-ASSE : L'OL est scandaleusement protégé s'énerve un ancien de l'ASSE !

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Il y a une semaine, les supporters de l’AS Saint-Etienne croyaient halluciner en découvrant la sanction de 4 matchs de suspension infligée à Stéphane Ruffier, suite à son expulsion contre Monaco à Geoffroy-Guichard. Et pourtant, l’international français a bien écopé de cette lourde sentence pour avoir été trop véhément avec le corps arbitral à l’occasion du match face au Champion de France en titre. Ancien joueur de l’ASSE, Cédric Horjak n’arrive pas à comprendre comment une telle décision a pu être prise. Surtout, il évoque une différence de traitement entre Saint-Etienne et Lyon auprès de la LFP…

« Je pense qu'il a tiré dans le ballon très énervé, il a couru vite vers l'arbitre, mais dans sa course il a dû se calmer, il n’a pas été incorrect dans ses paroles. Si tu prends quatre matchs pour ça... On ne va pas commencer à parler des Lyonnais mais quand même… Quand tu vois Fekir qui fout le bordel et qui ne prend qu'un match, alors que Ruffier prend quatre matchs pour ça... Quand tu vois surtout le geste de Marçal, tu te demandes vraiment ce qu'ils foutent à la commission ! Quand tu regardes les images… Marçal, tu ne lui mets pas dix matchs ? Il a mis une gifle à l'arbitre et il n’a pas eu la moindre sanction ! Et ne parlons même pas de l’attentat de Tolisso sur Fabien Lemoine, qui ne lui avait valu que deux matches de suspension... C'est incompréhensible et ça nous dépasse. Mais t'as l'impression qu'on s'acharne sur Saint-Etienne » a confié l’ancien milieu de terrain de l’ASSE à Poteaux-Carrés. Cette déclaration ne manquera évidemment pas de faire réagir les supporters des deux camps, pas vraiment d’accords à ce sujet.