OL - ASSE : Julien Cazarre lâche une analyse foudroyante sur le derby

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Chaque semaine, pour le compte de Winamax, Julien Cazarre évoque l'affiche principale de la journée de Ligue 1 et c'est donc le derby ASSE-OL qui a eu cette fois les honneurs du trublion de Canal+ et d'Europe 1. Evoquant le choc de dimanche soir entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais à Geoffroy-Guichard, Julien Cazarre a choisi son camp.

« Déjà quels sont les joueurs qui manquent à Saint-Etienne ? Cabella, Perrin, Diony. Diony...on trouve vraiment qu’il manque Diony ? C’est un mec qui a un ananas sur la tête et qui fout pas un pied devant l’autre. Il manque à personne Diony, le seul qui manque c’est Perrin. A l’ASSE ils sont Perrin-dépendant, comme le Real avec Cristiano Ronaldo et le Barça avec Lionel Messi ou comme l’OM avec leur coup de chatte (...) En face, l’OL ils sont en pleine bourre les mecs. Bon d'accord, il y a Genesio...mais malgré Genesio c’est quand même chaud. Traoré, Mariano, Fekir... je suis désolé les gars, mais je ne vois pas autre chose qu’une victoire de Lyon. Ça fait chier, mais dans le Chaudron...tu feras pas cuire grand-chose », a prévenu Julien Cazarre. On saura dimanche soir si l'homme de J+1 avait raison.