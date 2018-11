OL-ASSE : Détesté à Lyon, il mise sur un exploit des Verts !

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Joueur de l’AS Saint-Etienne entre 2011 et 2017, Fabien Lemoine est un spécialiste des derbys contre l’Olympique Lyonnais. Et s’il défend désormais les couleurs de Lorient en Ligue 2, le milieu de terrain de 31 ans est toujours très attaché à l’ASSE. Sur l’antenne de France Bleu Saint-Etienne Loire, il a donc évoqué le match qui attend les Verts au Groupama Stadium, vendredi soir. Une rencontre qui s’annonce tendue, comme la majorité des derbys ces dernières années. Mais le joueur se veut optimiste et estime même que Saint-Etienne a les moyens de faire un résultat à Décines.

« J'étais persuadé que le derby se jouerait le dimanche, malheureusement j'ai appris qu'il était ce vendredi. Je suis un peu déçu de ne pas le voir en direct (il affrontera Troyes dans le même temps). Celui qui m'a le plus marqué ? Le 3-0 à Geoffroy-Guichard en 2014. On était les premiers à remettre un peu d'ordre dans la maison. Tout un peuple attendait ça, ça faisait vraiment plaisir. Et puis il y a aussi le 2-1 à Gerland l'année d'avant. Le pire ? Paradoxalement, c'est celui qu'on gagne à domicile 2-0 pour ma dernière année. Les mauvaises langues diront que j'étais rentré pour ça... Je n'estime pas être un joueur méchant ou un fouteur de merde. Ce soir-là, je fais expulser deux Lyonnais, mais ça n'a pas été une très belle soirée pour moi. Chez nous le soir du Derby c'est la folie. Tu te dis : ce n'est pas un match comme les autres. C'est vraiment un truc de fou. Un prono ? Autant j'étais inquiet il y a quelques semaines, autant je pense qu'ils ont les moyens de faire un résultat » a expliqué un Fabien Lemoine résolument optimiste pour les hommes de Jean-Louis Gasset, qui comptent un petit point de retard sur l’OL au classement.