OL-ASM : Guy Roux l'annonce, Lyon ne rattrapera jamais Monaco !

Dans : OL, Monaco, Ligue 1.

Battu par Monaco il y a deux semaines, Lyon est désormais décroché dans la course à la deuxième place suite à la nouvelle défaite concédée ce week-end par Rennes. En effet, l’OL accuse désormais un retard de cinq points sur l’ASM. Un écart impossible à combler ? S’il semble encore tôt pour avancer cela, Guy Roux n’est pas loin de penser que les hommes de Bruno Genesio ne rattraperont jamais ceux de Leonardo Jardim…

« 5 points, c’est un écart significatif à 13 journées de la fin. De plus, Lyon joue encore la Ligue Europa et la Coupe de France alors que Monaco ne joue plus que le championnat. On pourrait penser que l’ASM n’a pas de soutien populaire, mais ce sont eux qui prennent le plus de points à domicile et qui marquent le plus de buts à la maison. Lyon devrait, grâce à son soutien populaire, beaucoup plus de points au Groupama Stadium, c’est à cause de ça qu’il y a une telle différence » a expliqué l’ancien coach de l’AJ Auxerre sur la Chaîne L’Equipe. Les prochaines semaines nous diront si Monaco a bel et bien définitivement largué l’OL et si le club rhodanien devra se contenter d’un duel olympique avec Marseille pour la 3e place.