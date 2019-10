OL : Asène Wenger et Rémi Garde à Lyon, c'est non !

Dans : OL, Ligue 1.

Ce mercredi matin, deux jours après le séisme qui a frappé l’Olympique Lyonnais suite au limogeage de Sylvinho à la demande de Juninho, une demande validée par les dirigeants de l’OL, et Jean-Michel Aulas au premier rang, c’est Laurent Blanc qui est le favori pour succéder au technicien brésilien. Mais l’ancien coach de Bordeaux et du Paris Saint-Germain n’est pas encore sur le banc lyonnais, et d’autres noms circulent toujours du côté de la capitale des Gaules. Cependant, deux entraîneurs ne semblent plus en lice pour venir rapidement à Lyon jouer les pompiers de service.

Le Progrès affirme en effet que Rémi Garde, récemment limogé par Montréal, ne fera pas son retour à l’Olympique Lyonnais comme certains l’imaginaient, Garde ayant pourtant l’ADN lyonnais cher aux supporters. De son côté, Le Parisien indique qu’Arsène Wenger n’est pas non plus en course pour le poste de coach de l’OL, l’ancien manager d’Arsenal ayant déjà négocié les conditions de son retour dans le football du côté de la FIFA. Exit donc deux des nombreux futurs entraîneurs possibles du club de Jean-Michel Aulas, lequel sait que cette fois il ne va pas devoir se tromper, la saison étant clairement mal engagée en Ligue 1 pour l’Olympique Lyonnais. On évoque désormais une possible nomination du nouvel entraîneur de l'OL en début de semaine prochaine.