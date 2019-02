OL : Après le PSG, Denayer envoie un message au Barça

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Jason Denayer, défenseur de l'OL, après la victoire contre le PSG (2-1) : « C’est sûr que ça fait plaisir cette victoire. Déjà pour le moral. Pour tout le monde, pour les supporters. On a évolué mentalement, on a un peu mûri et je pense qu’on peut le voir à chaque match qui passe. L’attaque a fait le boulot, ils ont marqué deux buts. Après, je pense que c’était à nous la défense de tenir, même si je pense que tout le monde a bossé. Mais c’est ça qui fait notre force dans les matchs comme ça. L’arrêt de la tête sur la ligne ? C’est un réflexe que j’ai eu. Moi ça me fait plaisir de faire des choses comme ça. Je pense que si on continue comme ça, ils peuvent s’inquiéter un peu au Barça (rires) », a-t-il lancé sur Canal+.