OL : Après avoir battu le PSG, Lyon rêve du titre

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Meilleure équipe de France sur les 14 dernières journées, Lyon voit pour la première fois depuis l’automne son retard sur le PSG diminuer.

Après sa victoire dans le choc de dimanche soir, l’OL est à huit points du leader parisien, ce qui est à la fois beaucoup et peu. Beaucoup tant les superstars parisiennes sont au-dessus du lot dans 90 % des matchs de Ligue 1, ce qui leur permet de gérer ou agrandir confortablement leur matelas d’avance. Peu dans la mesure où le club de la capitale a de grandes échéances en ligne de mire, et pourrait avoir d’autres choses en tête que le quotidien de la Ligue 1. C’est le scénario envisage par Le Progrès ce mardi, pour qui le rêve est permis.

« L’OL est ce matin à huit points du PSG, et à seize journées de la fin, la perspective du titre apparaît fort plausible. Ne nous faites pas dire ce que l’on n’a pas dit. Encore que… Bruno Genesio soulignait, image à l’appui, qu’il faudrait que le PSG se tire une balle dans le pied ou que ses joueurs décident de ne plus jouer pendant une dizaine de journées. C’est pas faux, mais en même temps, il n’est pas interdit d’extrapoler ou de rêver. Au choix. Ainsi, comme tout le football français, les Lyonnais ont noté le choc majeur entre le PSG et le Real et se disent qu’en cas d’élimination, le contrecoup mental peut être terrible ; en cas de qualification, on pourrait allègrement penser que les Parisiens abandonneront les affaires intérieures. On va un peu vite en besogne, on l’admet, au point de zapper l’absence de Neymar et le KO de Mbappé. Le PSG reste au-dessus du lot comme il l’était la saison dernière quand il échoua devant Monaco… Et dix ans après le septième titre, tout un club se berce d’un rêve fou », écrit ainsi le quotidien régional, pour qui l’espoir est bien là, même s’il faudra, encore plus qu’un OL impérial, un gros coup de mou de la part du PSG pour en arriver là.