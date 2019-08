OL : Aouar va très vite, Lyon a un nouvel atout !

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a frappé fort vendredi contre Angers, et désormais l'OL est considéré comme un possible adversaire de choc au Paris Saint-Germain dans la course au titre alors qu'on a vu seulement deux matches de la saison de Ligue 1. Et au sein de l'armada dont Sylvinho dispose, il a un joueur qui semble déjà dans une forme éblouissante, il s'agit bien évidemment d'Houssem Aouar. Auteur du but de l'ouverture du score, et de deux passes décisives, dont une faramineuse à Memphis Depay, le jeune international Espoirs de Lyon a franchi un nouveau palier.

Et dans L'Equipe, le préparateur physique de l'Olympique Lyonnais admet que le milieu de terrain de 21 ans a passé un cap important. « Comme Lucas Tousart et Moussa Dembélé, Houssem Aouar a participé à l'Euro Espoirs, donc il n'a pas beaucoup coupé dans sa préparation. Contre Angers, on a vu Houssem faire de longues courses, en y mettant de la vitesse, ce qui n'était pas forcément son point fort l'an passé. Mais en préparation, on a beaucoup insisté sur la capacité des joueurs à répéter ces courses-là car c'était la volonté de l'entraîneur. Ç’a été exigeant pour eux, mais aujourd'hui je crois qu'ils ont compris les principes du coach », se réjouit Antonin Da Fonseca. Les adversaires de Lyon vont devoir rapidement trouver des solutions, sous peine de franchement souffrir cette saison.