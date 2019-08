OL : Aouar va devenir une énorme star à Lyon... ou ailleurs

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En lâchant 30 ME bonus compris pour le recruter en provenance de la Sampdoria de Gênes cet été, l’Olympique Lyonnais a misé gros sur Joachim Andersen.

En difficulté face à Montpellier mardi soir (1-0), l’international danois doit s’adapter à son nouvel environnement. Pour cela, il peut compter sur des partenaires bienveillants et qui connaissent parfaitement l’OL et la Ligue 1. C’est notamment le cas d’un joueur comme Houssem Aouar, formé à Lyon et qui connaît tous les rouages du club rhodanien. Au-delà de ça, l’international espoirs français est le joueur ayant le plus impressionné Andersen à l’OL, comme ce dernier l’a indiqué à Foot-Mercato.

« Je suis surpris par Houssem Aouar. Il a été vraiment très bon sur les deux premières rencontres. C’est un jeune joueur très fort. Il peut devenir un joueur de classe mondiale, à Lyon ou dans un autre club, peut-être » a indiqué Joachim Andersen, lequel estime que le milieu de terrain rhodanien peut rapidement devenir un top joueur, qu’il reste à l’Olympique Lyonnais ou qu’il soit transféré dans les prochaines années. Cet été, son nom avait furtivement été associé à Manchester City, sans que les rumeurs d’un transfert ne soient néanmoins trop insistantes.