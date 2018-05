OL : Aouar révélation de la saison ? On dit merci à Bruno Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

C'est la révélation de la saison du côté de l'Olympique Lyonnais, Houssem Aouar a démontré toutes ses qualités dans le milieu de terrain rhodanien. Et du haut de ses 18 ans, Houssem Aouar a déjà le sens des responsabilités et sait rendre à César ce qui appartient à César. Invité de SFR Sport, le joueur de l'OL a notamment évoqué l'importance de sa relation avec Bruno Genesio, et tout ce que l'entraîneur, pourtant contesté, de l'Olympique Lyonnais lui a apporté.

« C'est un coach qui aime être proche de ses joueurs, qui peut à la fois sympathiser avec eux, comme les remettre à leur place quand il le faut. Je pense qu'il sait mettre les joueurs bien dans le collectif. Il aime bien discuter après les matchs, sur ce qui a été bien ou ce qui n'a pas été bien. On a eu pas mal de discussions, notamment en début de saison, quand je n'étais pas dans le groupe. Je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu l'intégrer. Il m'avait dit de patienter, et de mettre un peu plus d'intensité dans tout ce que je faisais »,, a confié Houssem Aouar, qui est donc reconnaissant avec Bruno Genesio. Un soutien qui fera évidemment plaisir à l'actuel coach de l'Olympique Lyonnais en ces temps délicats sur le plan relationnel avec certains supporters.