OL : Aouar remercie avec des mots doux Genesio et Lacazette

Dans : OL, Ligue 1.

Houssem Aouar n'a pas eu beaucoup de temps pour savourer sa victoire dans le derby, puisque le jeune milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais a rejoint rapidement l'équipe de France Espoirs. Actuellement en plein boum à l'OL, où il est devenu la coqueluche des supporters rhodaniens, le prometteur lyonnais n'oublie pas d'où il vient et ce qu'il doit à deux hommes, Bruno Genesio et Alexandre Lacazette. Se confiant à Goal.com, Houssem Aouar a eu des mots très sympas à destination du coach de l'Olympique Lyonnais et de l'ancien buteur de l'OL.

« Bruno Genesio a joué un rôle très important dans mon évolution. C’est mon premier coach chez les professionnels. Il est très proche des joueurs, il discute beaucoup avec ceux qui jouent ou ceux qui jouent un peu moins sans faire de différence. Lorsque c’est un peu difficile il n’hésite pas à venir, à demander ce qui ne va pas. C’est sa capacité à dialoguer de manière encourageante et toujours très réfléchie qui est extrêmement importante. Il y a le côté humain, il est très bon dans sa relation aux joueurs et puis il y a le côté technicien qui ressort aussi. Il m’a toujours dit ce qui n’allait pas et le résultat est là. Il met des choses en place et l’équipe joue bien, explique le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, qui avoue également avoir une relation privilégiée avec Alexandre Lacazette, même depuis le départ de ce dernier à Arsenal lors du dernier mercato. Il m’a beaucoup écrit. Il m’a expliqué que tous les grands joueurs sont passés par des moments difficiles dans leurs carrières. Dès que j’ai intégré le groupe professionnel, Alex m’a pris sous son aile. On n’a pas coupé le contact après son départ et il a été là dans les moments un peu plus difficiles pour me remonter le moral et me motiver pour la suite. »