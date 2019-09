OL : Aouar pour oublier Pogba, le Real y songe au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

Depuis près de deux mois, Zinedine Zidane attend désespérément la venue de Paul Pogba au Real Madrid. A quelques heures de la fin du mercato, le technicien français a certainement compris que le milieu de terrain de Manchester United ne viendra pas, les Red Devils réclamant près de 200 ME pour le champion du monde 2018. C’est donc sans renfort au milieu de terrain que le Real s’apprête à clôturer son mercato. A moins qu’une surprise de taille ne vienne ensoleiller le ciel madrilène dans les ultimes heures du marché des transferts…

Car selon les informations obtenues par OK- Diario, trois autres milieux de terrain sont ciblés par le Real Madrid afin d’oublier l’échec cuisant dans les négociations avec MU pour Paul Pogba. Christian Eriksen (Tottenham) et Bruno Fernandes (Sporting Portugal) sont deux joueurs qui plaisent à l’état-major du Real Madrid, tout comme… Houssem Aouar ! Auteur d’un début de saison canon avec l’OL, celui qui semble indéboulonnable aux yeux de Sylvinho a la cote auprès du président Florentino Pérez. Reste maintenant à voir si dans le money-time du mercato, le Real Madrid tentera sa chance auprès de l’OL pour l’international espoirs français. D’autant que ces dernières années, les relations entre Jean-Michel Aulas et le club merengue sont tout simplement excellentes…