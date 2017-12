OL : Aouar ou Ndombele ? Le conseil de Puydebois à Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Recruté cet été en provenance d’Amiens contre moins de 10ME, Tanguy Ndombele ressemble de plus en plus à une excellente affaire.

Titulaire en puissance aux yeux de Bruno Genesio, il s’est imposé comme un élément fort de l’équipe rhodanienne. Mais sa présence sur le terrain a souvent décalé Houssem Aouar sur le côté gauche de l’attaque, pas forcément le meilleur poste de la pépite de l’OL. Alors, comment faire cohabiter ces deux talents dans le onze de départ ? Interrogé par le site Olympique-et-Lyonnais, Nicolas Puydebois a donné un petit conseil tactique à Bruno Genesio.

« De manière plus globale, le dernier mercato estival est cohérent car on peut travailler sur plusieurs schémas tactiques. On a trois schémas potentiels, le 4-2-3-1 qu’on utilise régulièrement et le 4-3-3 quand Fekir n’est pas là. Pour l’instant, il y en a un qui n’a pas été utilisé, c’est le 4-4-2 en losange avec en pointe Fekir ou Aouar. Cela permettrait d’aligner en même temps Ndombele et Aouar. En tout cas, cet effectif permet cette saison à Bruno Genesio de pouvoir faire des choix ». D’autant que le coach rhodanien peut également compter sur des ailiers globalement performants cette saison (Traoré, Cornet, Depay). Autant dire que les solutions sont nombreuses, et n’ont pas été encore toutes tentées. Cela prouve évidemment la richesse de l’effectif de l’OL cette saison…