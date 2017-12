OL : Aouar est un monstre, un journaliste fan de l'ASSE dit bravo

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Auteur d’un début de saison exceptionnelle, Houssem Aouar bluffe tout le monde depuis quelques semaines. Aussi bon dans le cœur du jeu que sur un côté, l’international espoir français a endossé le rôle du héros dimanche après-midi sur la pelouse. Chroniqueur sur But Football Club, Denis Balbir estime que le n°8 de l’OL est le symbole parfait de la réussite rhodanienne dans la formation de jeunes joueurs à fort potentiel, comme Tolisso ou Lacazette avant lui.

« Ce Lyon est un vivier de talents et même quand certains partent, il en révèle d’autres. Aujourd’hui, c’est Houssem Aouar et demain ce sera peut-être Myziane Maolida. A l’OL, on dit qu’on fait confiance aux jeunes mais, contrairement à d’autres qui adoptent cette même communication, Lyon joint les actes aux paroles en les incorporant dans l’équipe. Aouar par exemple était rentré de manière sporadique la saison passée sur des matches d’Europa League et il est aujourd’hui titulaire. On lui a donné sa chance petit à petit. Il y a une vraie bonne gestion des talents et c’est aussi ce qui permet à Lyon de faire de vraies économies » a lâché celui qui a commenté l’Olympique Lyonnais à plusieurs reprises en Ligue Europa depuis le début de la saison. Probablement au repos ce mercredi en Coupe de la Ligue contre Montpellier, Houssem Aouar aura sans doute un rôle prépondérant face à Marseille dimanche soir. Espérons pour l’OL qu’il soit dans un bon jour au Groupama Stadium…