OL : Aouar est destiné à l’EdF, sa valeur au mercato le prouve

Dans : OL, Ligue 1.

Parfois critiqué pour son irrégularité et sa nonchalance sur le terrain, Houssem Aouar reste l’un des plus grands espoirs de Ligue 1.

Ce n’est pas un hasard si le milieu de l’Olympique Lyonnais, performant contre Manchester City en Ligue des Champions la saison dernière, avait tapé dans l’oeil du manager Pep Guardiola. Il est clair que l’international Espoirs français est destiné à rejoindre une formation plus ambitieuse, ainsi que l’équipe de France de Didier Deschamps. C’est effectivement l’une des interprétations possibles après la lecture du classement de Transfermarkt.

Selon le site de référence en matière de valeur, Aouar est le joueur le plus cher parmi les éléments qui n’ont pas encore été convoqués dans leurs sélections A respectives ! En effet, le pur produit lyonnais vaut 47 M€, tout comme le défenseur central de Leipzig Ibrahima Konaté et l’attaquant de West Ham Sébastien Haller. Il s’agit donc d’un podium 100 % français alors que d’autres Tricolores comme Dayot Upamecano, Issa Diop et la recrue du Paris Saint-Germain Abdou Diallo sont également dans le top 10. A croire que les champions du monde possèdent bien le plus gros réservoir de talents au monde ! De bon augure pour l’avenir du foot français.

Le top 10 des joueurs les plus cotés sans aucune sélection en A :

1. Houssem Aouar (21 ans, OL/France, 47 M€)

2. Ibrahima Konaté (20 ans, Leipzig/France, 47 M€)

3. Sébastien Haller (25 ans, West Ham/France, 47 M€)

4. Rodrygo (18 ans, Real Madrid/Brésil, 41 M€)

5. Dayot Upamecano (20 ans, Leipzig/France, 41 M€)

6. Ryan Sessegnon (19 ans, Tottenham/Angleterre, 36 M€)

7. Joelinton (23 ans, Newcastle/Brésil, 36 M€)

8. Issa Diop (22 ans, West Ham/France, 36 M€)

9. Abdou Diallo (23 ans, PSG/France, 36 M€)

10. Alejandro Grimaldo (24 ans, Benfica/Espagne, 33 M€)