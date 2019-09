OL : Aouar devait remplacer Pogba chez les Bleus

Dans : OL, Equipe de France.

On l'a appris ce lundi, blessé samedi avec Manchester United, Paul Pogba est forfait pour les deux matches que l'équipe de France jouera contre l'Albanie et Andorre. Et c'est Mattéo Guendouzi, le jeune joueur d'Arsenal, présent chez les Espoirs, qui remplacera le champion du monde. Mais selon RMC, le premier choix de Didier Deschamps était Houssem Aouar, lui aussi convoqué par Sylvain Ripoll pour disputer deux rencontres amicales face à l'Albanie et la République Tchèque. Hélas pour le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, sa première sélection chez les A n'aura pas lieu durant ce mois de septembre.

Car Houssem Aouar souffre lui des adducteurs suite au match entre l'OL et Bordeaux, samedi au Groupama Stadium, et après des tests avec le staff médical tricolore, il a finalement renoncé à son tour à sa convocation avec les Espoirs. Informé de cette situation, le sélectionneur national a donc retenu Mattéo Guendouzi au lieu du joueur lyonnais, qui est cependant dans les petits papiers du coach des Bleus.