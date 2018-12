OL : Aouar « aux portes de l’Equipe de France » grâce à l’OL ?

Dans : OL, Ligue 1, Equipe de France.

Après un début de saison délicat, Houssem Aouar s’est bien repris à l’Olympique Lyonnais. Titulaire indiscutable au côté de Tanguy Ndombélé dans l’esprit de Bruno Genesio, l’international espoirs français est d’ores et déjà suivi par plusieurs cadors européens dont Manchester City en vue du prochain mercato. Cela n’étonne pas Denis Balbir, pour qui le franco-algérien peut viser très haut pour son avenir. Et notamment sur le plan international, avec une possible sélection en Equipe de France dans les prochains mois…

« A Lille, face à un gros de Ligue 1, ça a failli passer. Je le dis sans peine : cet OL me bluffe. Certains joueurs comme Houssem Aouar me bluffent. Lui, je le vois aux portes de l’équipe de France » a confié, sur But Football Club, un Denis Balbir très élogieux, avant d’encenser Bruno Genesio pour ses bons choix ces dernières semaines. « J’étais déjà interpelé par les bons choix du coach lyonnais contre Manchester mais ce fut encore le cas au stade Pierre-Mauroy. Avec Lyon et Genesio, j’ai l’impression d’entendre systématiquement la même rengaine : « oui, mais Manchester City a pris le match par-dessus la jambe car ils étaient déjà qualifiés », « oui, mais ce n’est que Lille »... Samedi, je peux vous assurer que Christophe Galtier voulait vraiment battre Lyon. C’était son petit derby à lui. Il a fallu une grosse équipe lyonnaise pour ramener un point du Nord. C’est définitivement un club à part. Il faut que l’OL serve d’exemple au football français ». Un bel hommage que les dirigeants lyonnais apprécieront.