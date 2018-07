OL : Aouar annonce la couleur à l'OL, ça ne va pas rigoler

Dans : OL, Ligue 1.

Devenu un joueur qui compte à l'Olympique Lyonnais, ce qui lui a d'ailleurs valu une prolongation de contrat de trois ans avec une belle revalorisation salariale, Houssem Aouar a bien l'intention de prouver aux dirigeants et aux supporters de l'OL qu'il mérite tout cela. Car loin de se cacher derrière son petit doigt, le jeune milieu offensif formé à l'Olympique Lyonnais annonce d'ores et déjà la couleur, il veut briller sous le maillot de son club de coeur. Et pas qu'un peu.

Se confiant sur OL-TV, Houssem Aouar s'est fixé des objectifs concrets. « Je souhaite désormais confirmer et continuer de progresser. J’aimerais marquer plus de buts. Ce serait pas mal d’atteindre plus de 10 buts. J’aurais pu en mettre plus la saison passée, il y a certaines actions qui me reviennent en tête. Il faut que je progresse encore dans ce domaine, c’est un objectif. J’aimerais avoir encore un peu plus de régularité… Je veux que le club atteigne ses objectifs. Les ambitions personnelles viendront en même temps. Cela me permettra de franchir un palier », a prévenu, sur le média de l'Olympique Lyonnais, l'international Espoirs français.