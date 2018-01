OL : Aouar a un remède anti-melon radical

Dans : OL, Ligue 1.

Du haut de ses 19 ans, Houssem Aouar est de plus en plus connu en dehors du cercle des supporters de l'Olympique Lyonnais, le jeune milieu de terrain ayant désormais fait parler de lui en Ligue 1. Alors que les réseaux sociaux s'enflamment depuis longtemps pour le joueur lyonnais, Houssem Aouar garde les pieds sur terre. Et dans Tribune OL, il explique comment il fait pour ne pas perdre le sens des réalités malgré tout le bien qu'on dit de lui et la passion qu'il suscite.

« L’engouement sur les réseaux sociaux ? Ce n’était pas difficile à gérer, je savais que j’étais populaire sur les réseaux sociaux. Mais quand je rentre sur le terrain, j’oublie tout ça, il ne reste que le terrain et ta performance. Cela fait plaisir d’être autant suivi, confie Houssem Aouar avant d’évoquer comment il réussi à échapper à la mégalomanie qui pourrait l’atteindre. Ma famille m’aide beaucoup, mais en fait il n’y a rien qui a changé. Je suis toujours le petit. Ma mère fait ce qu’elle veut de moi encore. Dès qu’il y a quelque chose à faire à la maison, je dois le faire et je le fais sans souci. Après avoir joué devant des milliers de spectateurs, je rentre à la maison et je retrouve la famille comme avant. Cela me permet de rester les pieds sur terre... »