OL : Anthony Lopes s'est surpassé pour Joël Bats

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Élu homme du match lors de la victoire de l'Olympique Lyonnais contre l'Olympique de Marseille ce dimanche soir (2-0), Anthony Lopes a bien mérité ce trophée puisqu'il a réalisé six arrêts décisifs. Une performance incroyable qu'il dédie à Joël Bats, auteur de sa dernière sortie à Lyon en tant qu'entraîneur des gardiens avant son départ pour Montreal.

« On a répondu présent tous ensemble. Je dédie cette victoire à mon mentor, Joël. Je suis ému ce soir pour sa dernière. Je suis fier d'avoir travaillé avec un homme comme lui. Cette victoire contre une belle équipe de l'OM est extraordinaire. On a eu des problèmes en première mi-temps, c'était beaucoup mieux en deuxième. On sort vainqueur avec les trois points, c'est la meilleure des choses. Bravo à toute l'équipe. Beau ou pas beau, on a fait l'essentiel au niveau comptable. On revient sur Monaco. L'objectif, c'est la deuxième place. On est un très grand club, on doit jouer la Ligue des Champions chaque saison. On doit gagner d'autres matchs pour atteindre ce but. On veut bien finir l'année contre Toulouse mercredi pour bien récupérer pendant la trêve avant de repartir de plus belle en janvier », a lancé le gardien de l'OL sur Canal+.