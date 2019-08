OL : Anthony Lopes prend un énorme coup de pression signé Aulas

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Tandis que l'on évoque une concurrence féroce entre Ciprian Tatarusanu, qui a signé cet été à Lyon avec l'ambition de jouer des matches, et Anthony Lopes, qui est entré dans sa dernière année de contrat, Jean-Michel Aulas tente toujours de convaincre l'international portugais de prolonger. Sur RMC, le président de l'Olympique Lyonnais est apparu encore une fois très confiant, mais c'est le cas depuis des mois. Cependant cette fois, JMA a clairement fait savoir que les agents d'Anthony Lopes devaient se montrer raisonnables et écouter ce que le gardien de but a à dire.

Pour le boss de l'OL, Lyon fait un énorme effort pour le garder, et le gardien de but numéro 1 le sait. « Il serait bien bête de ne pas prolonger. Il faut lui demander. Lui-même m’a dit qu’il souhaitait absolument rester à Lyon. C’est sa ville, il y a fait sa carrière. On lui a proposé un contrat de quatre ans. Cela a bloqué sur une histoire d'agents, de commissions qui étaient à notre sens trop importantes pour un renouvellement. C'est un gros contrat sur quatre ans, ça représente des taux très importants. On a fait des propositions alternatives. Il souhaite absolument rester, il a un salaire qui lui est proposé qui est de niveau international, deux à trois étoiles. Il faut nous laisser discuter avec les agents. Ils sont intelligents et Anthony a envie de rester. Inévitablement, ils accepteront puisque c'est nous qui paierons et qui donnons du sens à cette proposition », a rappelé Jean-Michel Aulas, qui estime que l'OL a fait sa part du travail et que c'est désormais le clan Lopes qui doit en faire autant.