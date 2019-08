OL : Anthony Lopes et Léo Dubois prolongent à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Même si Jean-Michel Aulas rêvait probablement d'un autre timing, puisque cette double annonce intervient au lendemain de la défaite de l'Olympique Lyonnais à Montpellier, le patron de l'OL respire probablement mieux puisque L'Equipe annonce ce mercredi qu'Anthony Lopes va prolonger son contrat. Evoquée depuis plus d'un an, cette prolongation a fait l'objet d'intenses négociations entre les représentants du gardien de but de Lyon et les dirigeants du club de la capitale des Gaules, l'aspect financier posant de nombreux problèmes, Anthony Lopes réclamant un salaire XXL. JMA a souvent taclé les agents d'Anthony Lopes sur ce thème, mais tout est bien qui finit bien puisque les deux parties se sont entendus et finalement le gardien de but lyonnais, dont le contrat arrivait à terme en juin prochain, va signer jusqu'en 2023 avec une option pour une saison supplémentaire.

Dans la foulée, un autre joueur va également prolonger son contrat avec l'Olympique Lyonnais. Il s'agit de Léo Dubois, lequel était lié avec l'OL jusqu'en 2022. Le défenseur rhodanien va signer pour deux ans de plus avec Lyon.