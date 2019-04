OL : Anthony Lopes a bugué, Lyon va-t-il vraiment mieux ?

Dans : OL, Ligue 1.

Après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, l’Olympique Lyonnais s’est donné de l’air avec sa victoire contre Angers (2-1) vendredi.

Critiqués pour leur manque d’implication, les hommes de Bruno Genesio ont montré un meilleur état d’esprit. Et cela s’est ressenti dans toutes leurs prises d’initiative. Pas de quoi s’enflammer pour les Gones, qui n’ont pas non plus réalisé le match parfait. Les coéquipiers de Nabil Fekir auraient pu s’éviter une fin de match stressante notamment due à l’erreur de relance d’Anthony Lopes. Un raté inhabituel de la part du gardien souvent irréprochable cette saison. Pour Nicolas Puydebois, c’est bien le signe que ça va mal à Lyon.

« Malheureusement, il y a aussi eu une erreur d’Anthony Lopes. Il en fait peu. Ça a entraîné de la fébrilité alors que l’OL aurait pu vivre une fin de match plutôt tranquille. C’est dommage pour lui. Il est décisif. Il fait une très bonne saison, a commenté le consultant d’Olympique-et-lyonnais. Quand votre meilleur joueur de la saison fait une erreur individuelle, c’est peut-être aussi que l’équipe manque de sérénité. La fébrilité ambiante a même déteint sur notre meilleur joueur. » Heureusement pour l’international portugais, son erreur n’a pas eu d’énorme conséquence.